Espana agencias

El último gesto de Urbano González: donar su cerebro a la investigación

Guardar

Thais Lozano

León, 20 ene (EFE).- La lucha que el exjugador de baloncesto Urbano González comenzó cuando fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha continuado hasta su final: su última voluntad fue donar su cerebro al Instituto de Neurociencias para contribuir a la investigación de enfermedades como la que acabó con su vida.

"Supongo que será para las enfermedades que se estén analizando en este momento en ese instituto. No creo que sea para la ELA, aunque nos gustaría", ha confesado en una entrevista con EFE su viuda, Ana Carlota Amigo.

Urbano, ha proseguido, "decidió donar su tejido cerebral al Instituto de Neurociencias de Castilla y León, con sede en Salamanca, además de donar sus órganos para distintos receptores", ha dicho.

Amigo, que fue consejera de Empleo de Castilla y León por Ciudadanos, se ha mostrado muy orgullosa de su marido y de este último gesto que confía en que sirva para ayudar a muchas personas.

Urbano González ha sido un referente del deporte leonés, un empresario de la apicultura ecológica y una de las voces más reivindicativas con la enfermedad.

Este lunes la sociedad leonesa se despedía de él con un multitudinario funeral en la basílica de La Virgen del Camino de (León) en la que el féretro de Urbano González entró apoyado en los hombros de sus compañeros del mundo del baloncesto.

Urbano González falleció el pasado sábado a consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padecía desde hacía tres años y medio.

En ese tiempo, Urbano González ha sido una de las voces más potentes para la visibilización de una enfermedad que lo tenía, según sus propias palabras, "atrapado en su propio cuerpo".

En los últimos años había reivindicado desde su silla de ruedas más ayudas para la enfermedad por considerar que la falta de estas obligaba a optar por la eutanasia a muchos enfermos que en realidad querían seguir viviendo.

Desde su diagnóstico en julio de 2022, Urbano González ha abanderado la causa de la ELA, algo de lo que se sentía orgulloso.

La última de las iniciativas que había puesto en marcha es un libro, ‘La abeja que enfermó de ELA’, una obra elaborada por la docente Diana Emperador con fines benéficos que relata la historia de Urbano, empresario de la apicultura ecológica desde 1994, cuando abandonó las canchas de baloncesto. EFE

tlg/grg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre en Soria por lanzar una olla de agua hirviendo a su compañera de piso

Infobae

Jodar: "Me quedo con todo lo vivido; las victorias y las derrotas"

Infobae

Vicky López: "Quiero que me recuerden como la persona que más disfrutaba jugando a fútbol"

Infobae

Bankinter gana 1.090 millones en 2025, un 14,4 % más, y pulveriza un nuevo récord

Infobae

El italiano Sozza arbitrará el PAOK-Betis y el alemán Marini el Celta-Lille

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario continúa suspendido en Cataluña “por causas operativas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

PP y Junts rompen la tregua política y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate