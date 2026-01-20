Espana agencias

El TS corrige y fija el 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las mascarillas

Guardar

El Tribunal Supremo celebrará finalmente el 12 de febrero una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares que planteen las defensas del exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama antes de previsiblemente ser juzgados por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala Segunda fija finalmente ese día y corrige la anterior fecha, el 6 de febrero, después de apreciar un "error" en el señalamiento. Será a partir de las 10.00 horas del 12 de ese mismo mes cuando los abogados de los tres acusados expongan sus cuestiones previas a la vista oral. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades tuvieran".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Infobae

Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Infobae

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Infobae

Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los especialistas del Hospital Vall d’Hebron informaron este domingo que el jefe del Ejecutivo catalán permanecerá internado para someterse a exámenes adicionales y un plan riguroso de fisioterapia, después de ingresar tras sufrir debilidad muscular repentina

Illa está "bien" y estable

Casado: "Nos queda dar un paso ante Alemania y vamos a darlo todo para ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa sale de la

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”