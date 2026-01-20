El Tesoro da mandato a seis bancos para realizar la primera emisión sindicada del año

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El Tesoro Público español ha dado mandato a seis bancos -Barclays, BBVA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander- para llevar a cabo la primera emisión sindicada del año, que será de un bono a diez años, con vencimiento el 30 de abril de 2036.

Las emisiones sindicadas, que están fuera del calendario oficial de subastas del Tesoro, son operaciones en las que un grupo de bancos coloca directamente la deuda entre los inversores.

Justo este martes, el Tesoro tiene también previsto emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses.

La última vez que el Tesoro subastó letras a tres y nueve meses fue el pasado 9 de diciembre, cuando vendió 2.252 millones de euros, y, en esa ocasión, elevó ligeramente la rentabilidad de estos títulos.

El interés marginal que ofreció por las letras a nueve meses fue del 2,016 % y del 1,999 % para los títulos a tres meses. EFE