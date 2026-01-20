El teléfono gratuito 047 para consultas de vivienda entra en fase de prueba

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El nuevo número telefónico gratuito de atención a la ciudadanía sobre vivienda, el 047, ha entrado este miércoles en fase de pruebas y durante la primera semana de febrero se producirá su puesta en marcha definitiva, según ha informado el Ministerio de Vivienda.

A través del 047, en alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, la ciudadanía podrá acceder a información sobre los programas existentes para facilitar el acceso a la vivienda.

Este número telefónico, que ya puede dar tono e incluso habrá algún operador atendiendo llamadas pero aún no está operativo formalmente, también ofrecerá asesoramiento y acompañamiento jurídico para hacer frente "a los abusos del mercado", según han detallado desde el Ministerio.

En 2025, la Oficina de Información de Vivienda de este departamento recibió 11.408 llamadas, un 60 % más que el año anterior, y este teléfono gratuito busca responder a la demanda de información creciente.

El servicio de atención telefónica contará con 25 empleados y estará estratificado en tres niveles: consultas básicas, especializadas y las que requieren de apoyo jurídico.

Las consultas básicas abarcan los temas generales que afecten a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia, propiedad y convivencia; mientras que las especializadas se centrarán en casos o ámbitos concretos.

Además, en el tercer nivel se tratarán conflictos que puedan precisar de asesoramiento o acompañamiento legal y se priorizarán mecanismos de resolución extrajudicial, como por mediación.

Las estimaciones iniciales del Ministerio apuntan a que el 90 % o el 95 % de los casos se solucionarán con la llamada y, además, estas consultas le servirán al Gobierno para conocer cuáles son las preocupaciones o dudas principales.

Las consultas serán atendidas por personal especializado en materia de vivienda y, para ello, el Ministerio de Vivienda, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), desarrollará acciones formativas destinadas a la especialización de abogados.

A través de la colaboración con CGAE, se dará pie al acompañamiento jurídico con el uso de métodos de arbitraje y mediación que contribuirán a evitar la judicialización innecesaria de situaciones de conflicto. EFECOM