El superávit por cuenta corriente de la eurozona cae un 60,9 % interanual en noviembre

Fráncfort (Alemania), 20 ene (EFECOM).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró en noviembre de 2025 un superávit de 9.000 millones de euros, un 60,9 % menos que un año antes y un 66,7 % por debajo del contabilizado en octubre.

Según datos del Banco Central Europeo (BCE), la zona del euro alcanzó en noviembre un superávit de bienes de 24.000 millones de euros (29.000 millones de euros un año antes) y de servicios de 12.000 millones de euros (13.000 millones de euros en igual fecha de 2024).

Sin embargo, las rentas primarias registraron un déficit de 12.000 millones de euros (déficit de 3.000 millones de euros un año antes) y las rentas secundarias de 15.000 millones de euros (déficit de 16.000 millones de euros año atrás).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El BCE añadió que el superávit por cuenta corriente de la zona euro en términos acumulados de doce meses alcanzó en noviembre los 267.000 millones de euros, un 1,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), comparado con el superávit de 414.000 millones de euros en noviembre de 2024 (2,7 % del PIB).

En la cuenta financiera, las compras netas de valores de inversión extranjeros realizadas por residentes en la eurozona se situaron en noviembre en 844.000 millones de euros en términos acumulados de doce meses (716.000 millones de euros un año antes).

Las adquisiciones netas de valores de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 830.000 millones de euros en el mismo periodo (847.000 millones de euros un año antes). EFECOM

EFE

