Espana agencias

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía pero sin efectos en la seguridad

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El sindicato de maquinistas Semaf pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad, ha afirmado este martes su secretario general, Diego Martín.

En una entrevista en Onda Cero, se ha referido a la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones" en las líneas fruto de un mayor uso de las vías tras la liberalización del servicio y la entrada de nuevos operadores.

No obstante, ha puntualizado que el sindicato no considera que la vía donde el domingo por la tarde se produjo el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas sea insegura, sino todo lo contrario, aunque sí han detectado un déficit en su mantenimiento.

"Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado", ha señalado.

Sin aventurar hipótesis sobre las causas del accidente, protagonizado por un Iryo que descarriló y un Alvio que segundos después chocó con él a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, ha reclamado que los informes se elaboren con "autonomía" e "independencia".

En referencia a los maquinistas del tren siniestrado de Iryo, ha asegurado que actuaron de forma “ejemplar”, y ha explicado que cuando se detecta una irregularidad el protocolo establece que se debe accionar el frenado de emergencia y comprobar el estado del tren.

"Puede ser un arrollamiento, incluso un enganchón de la catenaria, cualquier cosa. Hicieron lo que marcan los protocolos y actuaron de forma ejemplar. El problema es que nunca esperaron un desenlace como el que ocurrió". "Todo sucedió en segundos", ha concluido. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h

Infobae

PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo

Infobae

Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Infobae

Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate