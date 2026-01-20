Espana agencias

El rendimiento de los bonos de EEUU repuntan tras amenaza de Trump a ocho países europeos

Nueva York, 20 ene (EFECOM).- El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años repuntaron este martes casi siete puntos básicos, y más de nueve el de los bonos a 30 años, en la primera reacción de los inversores a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a ocho países europeos por enviar tropas a la isla danesa de Groenlandia.

En un inicio de la jornada marcado por las ventas de los inversores, el interés del bono a 10 años se situó en el 4,29 %, tras subir 6,8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4,93 %, tras avanzar 9,5 puntos básicos.

Trump anunció el pasado sábado que a partir del próximo 1 de febrero las importaciones a EE.UU. de los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetas a un arancel del 10 %.

El gravamen, que afectaría a países aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25 %, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Además, este martes el mandatario estadounidense amenazó a Francia con un impuesto del 200 % para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara a unirse a la Junta de Paz que impulsa Trump.

La respuesta de la Unión Europea (UE), que por ahora parece no haber cedido ante las presiones del mandatario estadounidense, ha llevado a los inversores, en la primera jornada tras el anuncio ya que este lunes fue festivo en EE.UU., a ponerse en alerta ante el temor a una guerra comercial entre los socios.

Según The Wall Street Journal, el rendimiento de los bonos alcanzaron sus niveles diarios más altos desde el pasado 3 de septiembre.

Varios expertos explican que estas subidas encarecen la financiación del país y suelen afectar al resto de la economía, ya que la deuda de EE.UU. a 10 años se suele utilizar como referencia para otros tipos de interés. EFECOM

