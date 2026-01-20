El presidente de Acciona no acude a la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra

Pamplona, 20 ene (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este martes a la comparecencia a la que estaba citado en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral.

El miembro del comité de dirección del grupo Joaquin Mollinedo, que había sido designado por Acciona para comparecer en lugar de Entrecanales, ha acudido acompañado del abogado del grupo al Parlamento foral, donde han dejado constancia de que han acudido en el registro del Parlamento.

Ambos han llegado a las 9:40 horas a la Cámara, pero no han podido acceder a la sala de comparecencias, ya que no estaban citados por la Comisión. Los grupos han acudido a las 10:00 horas a la Comisión, y la presidenta, Irati Jiménez, ha constatado "la incomparecencia" al "no haber motivo justificado" para no acudir por parte del presidente de Acciona.

Acciona concurrió en UTE junto con Osés Construcción y Servinabar en la adjudicación para la duplicación de los túneles de Belate. Tras el primer informe de la UCO, en el que se citaba que Cerdán podría tener el 45 % de la empresa Servinabar, esta salió de la UTE que realiza las obras.

El consejo de administración de Acciona designó a Joaquín Mollinedo, miembro del comité de dirección del grupo, para comparecer este martes en la citada comisión, según anunció la compañía que explicó que la designación se había efectuado conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de Acciona, que atribuyen la representación de la sociedad de forma colegiada a su consejo de administración.

Con ello, la empresa afirmaba dar respuesta a la citación recibida para su presidente, José Manuel Entrecanales, y mostraba su voluntad de colaborar con los trabajos de la Comisión. EFE

