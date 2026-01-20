Espana agencias

El Poder Judicial se une al luto y se compromete a reforzar el juzgado que investiga el accidente de Adamuz

Guardar

El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado han mostrado su pésame por los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y desde el órgano de gobierno de los jueces han adelantado que tramitarán con "celeridad" refuerzos para el juzgado a cargo de la investigación.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos por el accidente el pasado domingo entre dos trenes asciende a 41 y la investigación judicial está en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba).

El Constitucional ha guardado este martes a la entrada de su sede un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y en el que han participado su presidente, Cándido Conde-Pumpido; la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y José María Macías.

También han asistido su secretario general, los letrados, así como funcionarios, trabajadores y miembros del Cuerpo Nacional de Policía al servicio de la corte de garantías.

Y en cumplimiento del real decreto por el que se declara luto oficial, el Constitucional ha colocado a media hasta la bandera de España que luce en el exterior de su sede.

AL MENOS UN JUEZ DE REFUERZO Y VARIOS FUNCIONARIOS YA PEDIDOS

Por su parte, el CGPJ ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente, además de su deseo de pronta recuperación a las personas heridas.

El órgano de gobierno de los jueces ha comunicado que tanto su presidenta, Isabel Perelló, que también lo es del Supremo, como los vocales están en contacto permanente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y con el presidente de la Audiencia de Córdoba y coordinador en esa provincia de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, Miguel Ángel Pareja.

Según ha indicado en un nota, para "hacer un seguimiento de la situación y conocer las necesidades que pueda tener" la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, órgano judicial competente para la investigación del accidente.

Y ha avanzado que tramitará "con la mayor celeridad" los refuerzos de su competencia que se soliciten, precisando que el presidente del TSJA le informó de que, "con carácter inminente, consistirán en un/a juez/a de refuerzo, un/a letrado/a de la Administración de Justicia y varios funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos".

Igualmente, la Fiscalía General del Estado se ha unido al luto oficial por los fallecidos en Adamuz y en su sede ondea la bandera española a media asta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Infobae

Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Infobae

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Infobae

Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los especialistas del Hospital Vall d’Hebron informaron este domingo que el jefe del Ejecutivo catalán permanecerá internado para someterse a exámenes adicionales y un plan riguroso de fisioterapia, después de ingresar tras sufrir debilidad muscular repentina

Illa está "bien" y estable

El TS corrige y fija el 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las mascarillas

El TS corrige y fija
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa sale de la

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”