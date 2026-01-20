El Poder Judicial se une al luto y se compromete a reforzar el juzgado que investiga el accidente de Adamuz

El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado han mostrado su pésame por los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y desde el órgano de gobierno de los jueces han adelantado que tramitarán con "celeridad" refuerzos para el juzgado a cargo de la investigación.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos por el accidente el pasado domingo entre dos trenes asciende a 41 y la investigación judicial está en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba).

El Constitucional ha guardado este martes a la entrada de su sede un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y en el que han participado su presidente, Cándido Conde-Pumpido; la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y José María Macías.

También han asistido su secretario general, los letrados, así como funcionarios, trabajadores y miembros del Cuerpo Nacional de Policía al servicio de la corte de garantías.

Y en cumplimiento del real decreto por el que se declara luto oficial, el Constitucional ha colocado a media hasta la bandera de España que luce en el exterior de su sede.

AL MENOS UN JUEZ DE REFUERZO Y VARIOS FUNCIONARIOS YA PEDIDOS

Por su parte, el CGPJ ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente, además de su deseo de pronta recuperación a las personas heridas.

El órgano de gobierno de los jueces ha comunicado que tanto su presidenta, Isabel Perelló, que también lo es del Supremo, como los vocales están en contacto permanente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y con el presidente de la Audiencia de Córdoba y coordinador en esa provincia de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, Miguel Ángel Pareja.

Según ha indicado en un nota, para "hacer un seguimiento de la situación y conocer las necesidades que pueda tener" la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, órgano judicial competente para la investigación del accidente.

Y ha avanzado que tramitará "con la mayor celeridad" los refuerzos de su competencia que se soliciten, precisando que el presidente del TSJA le informó de que, "con carácter inminente, consistirán en un/a juez/a de refuerzo, un/a letrado/a de la Administración de Justicia y varios funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos".

Igualmente, la Fiscalía General del Estado se ha unido al luto oficial por los fallecidos en Adamuz y en su sede ondea la bandera española a media asta.