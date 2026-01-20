Espana agencias

El petróleo Brent sube un 1,53 %, hasta 64,92 dólares

Guardar

Londres, 20 ene (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo subió este martes hasta 64,92 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 1,53 % más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 63,94 dólares.

Tras empezar ayer la semana a la baja, el Brent recuperó terreno en un contexto geopolítico volátil por los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar Groenlandia.

También impulsaron los precios las previsiones de un crecimiento por encima de lo esperado de la economía estadounidense, lo que alimentaría la demanda, y el debilitamiento del dólar, que beneficia a los inversores que compran en otras divisas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Psicólogos, sanitarios y voluntarios con una misión: atender del modo más empático posible

Infobae

Temas del día de EFE España del miércoles 21 de enero de 2026

Infobae

Ernesto Valverde: "Siempre nos ocurren demasiadas cosas, algo tenemos que mejorar"

Infobae

Minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz

Infobae

Gabriel Bortoleto: "Siento una motivación increíble para aprender con este nuevo equipo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a David Herrera Lobato

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo da la

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri