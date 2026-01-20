Espana agencias

El padre del futbolista del Getafe Davinchi se suma a las víctimas del accidente de Adamuz

Huelva/Madrid, 20 ene (EFE).- David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha 'Davinchi', se ha sumado este martes a las nómina de víctimas oficiales por el accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), confirmaron en sendos comunicados oficiales tanto el club madrileño como el Recreativo de Huelva, entidad en la que se formó Davinchi.

"Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", escribió el Getafe en su cuenta oficial de 'X'.

Prácticamente al mismo tiempo, el Recreativo de Huelva lamentó el fallecimiento de David Cordón, de quien afirmó que "era un recreativista de cuna" que llegó a ser uno de los mejores deportistas de la ciudad.

"Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", añadió el Recreativo en 'X'.

David Cordón Mesa (Madrid, 1975), de 50 años, fue jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros clubes, además de exinternacional con la selección española de fútbol playa.

El padre de Davinchi se desplazó este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe ante el Valencia. Davinchi, lesionado desde el primer tramo del curso, no pudo jugar el encuentro.

El domingo, su padre tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último.

La familia ha vivido desde entonces con la esperanza de que Cordón estuviera entre los supervivientes, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento. Viajaba en el vagón número 2 del tren y las autoridades han identificado su cuerpo cotejándolo con las muestras de ADN que varios de sus familiares habían aportado.

Cordón, de 50 años, deja una profunda huella en la sociedad onubense. Como deportista destacó especialmente en la selección española de fútbol playa, con la que logró dos subcampeonatos del Mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004). Además fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004 tras anotar 28 goles en 15 partidos.

Además de ser uno de los mejores jugadores de España de fútbol playa, se hizo querer en su posterior etapa como enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Hueva y de hecho, fue elegido para encarnar a uno de los tres Reyes Magos en la Cabalgata de Huelva del año 2019.

Su hijo Davinchi es un prometedor lateral izquierdo de 18 años, que tras debutar con el Recreativo de Huelva con 16 años en Primera RFEF recaló el pasado verano en el Getafe. Tras debutar en Primera División y jugar varios partidos se lesionó de gravedad en la rodilla y se está recuperando. EFE

