El Nikkei baja un 1,11 % por la tensión entre EE. UU. y Europa sobre Groenlandia

Tokio, 20 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,11 % este martes, lastrado por las tensiones económicas y geopolíticas entre Estados Unidos y varios países europeos por las aspiraciones de Washington de apropiarse de Groenlandia.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 592,47 puntos, hasta ubicarse en 52.991,1 enteros, su cuarta bajada consecutiva.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 0,84 %, o 30,8 puntos, hasta situarse en 3.625,6 unidades.

Desde hace semanas el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con anexionarse Groenlandia, bajo soberanía danesa y el paraguas de la OTAN, con el argumento de que la seguridad y la vigilancia de la isla ártica ha sido descuidada en los últimos años y su control puede caer en manos de China o Rusia.

El mandatario, además, quiere imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado militares al territorio, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Las caídas fueron generalizadas este martes entre las principales empresas de Japón, a medida que se disipa también el optimismo por el adelanto electoral de la primera ministra, Sanae Takaichi, y retorna la cautela por la senda de subidas de los tipos de interés del Banco de Japón.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, cayó un 0,64 %, y su rival SMBC bajó un 1,36 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejó un 2,26 %.

También retrocedieron las principales firmas del sector de la defensa, tras registrar fuertes avances en las sesiones previas por las expectativas de que el adelanto electoral beneficie a Takaichi, favorable a aumentar el gasto militar.

Mitsubishi Heavy Industries bajó un 1,37 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries lo hizo un 2,71 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank cayó además un 3,29 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejó un 1,16 %.

En la sección principal, 1.145 empresas bajaron frente a 414 que subieron, mientras que 43 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 5,91 billones de yenes (unos 31.967 millones de euros). EFECOM

