Espana agencias

El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación a los octavos (6-1)

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- El Real Madrid se impuso con autoridad este martes al Mónaco (6-1), gracias al doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80.

El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos, en un partido que sirve al Real Madrid con, a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga de la Liga de Campeones, encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición. EFE

EFE

