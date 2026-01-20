El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación a los octavos (6-1)

Madrid, 20 ene (EFE).- El Real Madrid se impuso con autoridad este martes al Mónaco (6-1), gracias al doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80.
El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos, en un partido que sirve al Real Madrid con, a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga de la Liga de Campeones, encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición. EFE
Últimas Noticias
El colombiano Christian González afirma que Vrabel encendió la identidad de los Patriots
Suben a 15 los heridos graves y 75 las personas hospitalizadas por el accidente de Córdoba
IU lamenta "profundamente" los fallecimientos en el accidente de Adamuz y siguen "con atención" su evolución
Autoridades de la organización expresan preocupación por la tragedia ferroviaria cerca de Córdoba, muestran solidaridad con los afectados y siguen atentos el estado de heridos tras el doble descarrilamiento que ha dejado numerosas víctimas según fuentes oficiales
106-77. El Real Madrid no da opción en casa y aplasta al Olimpia Milán
98-84. La defensa del Valencia neutraliza al París y decide el duelo de anotadores
MÁS NOTICIAS