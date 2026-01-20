El Levante venció al Elche en tres de sus cinco duelos en Primera en Valencia

Valencia, 20 ene (EFE).- El Levante recibe este sábado en el Ciutat de València al Elche con un balance previo de tres victorias, dos empates y solo una derrota ante el equipo ilicitano en sus enfrentamientos en campo levantinista en Primera División.

El Levante se impuso al Elche por 3-0 en febrero de 2022, en la última ocasión en la que se vieron las caras en Primera. Morales, De Frutos y Melero fueron los goleadores en el equipo local.

En aquel encuentro el Levante alineó a Cárdenas, Miramón, Róber Pier, Duarte, Cáceres (Coke), Son, Pepelu, Malsa (Vukcevic), De Frutos (Bardhi), Roger (Dani Gómez,) y Morales (Melero).

Por parte del Elche jugaron Edgar Badía, Barragán (Josan), Roco, Bigas, Mojica, Tete Morente (Marcone), Mascarell (Raúl Guti), Gumbau, Pere Milla (Fidel), Carrillo y Boyé (Ponce).

El equipo levantinista también ganó al Elche en 1965 y 2013, empató en 2013 y 2015 y la única derrota ante el Elche fue, precisamente, en su primer duelo en la máxima categoría, en diciembre de 1963, cuando el cuadro ilicitano se impuso por 0-1. EFE

pzm/cta/jpd