El Kospi surcoreano baja un 0,39 % y rompe su racha al alza por las tensiones geopolíticas

Seúl, 20 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 0,39 % este martes, rompiendo su racha de doce subidas consecutivas, en medio de las tensiones geopolíticas entre Washington y diversos países europeos en relación con la ambición de la Administración de Donald Trump de hacerse con Groenlandia

El indicador cayó 18,91 puntos, hasta ubicarse en 4.885,75 enteros, tras haber alcanzado récords históricos en las sesiones previas. Se negociaron 26,9 billones de wones (unos 18.200 millones de dólares).

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, creció un 0,83 %, u 8,01 puntos, hasta 976,37 unidades.

El Kospi se tomó un respiro tras su extensa racha de ganancias en medio de las declaradas intenciones de Trump de incorporar Groenlandia, bajo soberanía de Dinamarca, a EE. UU. y de su plan de imponer a partir de febrero un gravamen, que iniciará en el 10 % con incrementos graduales, a los productos procedentes de las ocho naciones europeas que han desplegado tropas a la zona.

En semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, tropezó un 2,75 %, mientras su principal competidor SK hynix reportó una caída del mismo nivel.

El principal productor de vehículos del país, Hyundai Motor, disminuyó un 0,21 %, mientras su empresa hermana Kia registró una bajada del 3,3 %. Ambas empresas habían subido más del 10 % en la sesión previa.

El principal astillero surcoreano, Hyundai Heavy Industries, descendió un 1,08 %, y la naviera Hanwha Ocean un 1,14 %.

La energética Doosan Enerbility bajó un 0,1 %, pero el fabricante de baterías LG Energy Solution se elevó un 1,13 %.

En defensa, Hanwha Aerospace perdió un 1,58 %, aunque el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries alcanzó a subir un 0,12 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se mantuvo plano, y Celltrion creció un 0,24 %, tras las caídas de ambas firmas en la sesión del lunes.

También destacó el crecimiento del 16,16 % de la eléctrica estatal KEPCO.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a 1.478,70 unidades, 4,95 wones más que en la sesión previa. EFECOM

