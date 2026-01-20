Espana agencias

El IBEX pierde el 1,17 % y los 17.500, mientras Mapfre y Acciona Energía caen el 5 %

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, amplía las caídas de la apertura al 1,17 % y pierde los 17.500 puntos, en una jornada en la que se ve afectada por las tensiones comerciales y geopolíticas, y en la que destacan los descensos de Mapfre y Acciona Energía, del 5 %.

A las 9.45 horas, el IBEX 35 se deja ese 1,17 %, hasta los 17.459,4 puntos. Con esta bajada, las ganancias del año se reducen al 0,87 %.

Dentro del indicador, Acciona Energía lidera las pérdidas, al descender el 5,26 %; seguida de Mapfre, el 5,01 %; y Acciona, el 4,64 %.

Solaria también cae, el 3,73 %; y ACS, el 3,70 %.

En el lado de las ganancias solo cotizan tres valores, encabezados por Telefónica, que sube el 1,23 %; mientras Fluidra avanza el 1,05 %; y Naturgy, el 0,23 %.

Además de Telefónica, del resto de grandes valores, Inditex desciende el 0,32 %; BBVA, el 0,72 %; Santander, el 0,93 %; Iberdrola, el 1,02 %; y Repsol, el 1,53 %.

En Europa, donde el euro sube a 1,171 dólares, Fráncfort desciende el 0,97 %; Londres, el 0,89 %; Milán, el 0,84 %; y París, el 0,78 %.

En otros mercados, el oro (4.725,67 dólares) y la plata (94,94 dólares) revalidan máximos históricos.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, cae a esta hora el 0,63 %, hasta los 63,54 dólares.

En el mercado de deuda, suben las rentabilidades de los bonos. El rendimiento del español a diez años avanza hasta al 3,270 %, con la prima de riesgo con Alemania que crece hasta los 39 puntos básicos. EFE

(foto)(vídeo)

