Espana agencias

El IBEX 35 pierde el 0,68 % y los 17.600 puntos por tensiones comerciales y geopolíticas

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, cae el 0,68 % tras la apertura de este martes y pierde el nivel de los 17.600 puntos, afectado por las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

Tras la apertura, el IBEX 35 se deja ese 0,68 %, hasta los 17.546,14 puntos. Con esta caída, las ganancias del año se reducen al 1,37 %.

Dentro del indicador, Acciona Energía lidera las pérdidas, al bajar el 3,14 %; seguida de Acciona, el 3,06 %.

En el lado de las ganancias solo cotizan tres valores, encabezados por Fluidra, que suma el 2,1 %; mientras que Naturgy avanza el 0,63 %; y Telefónica, el 0,48 %.

Además de Telefónica, del resto de grandes valores, Inditex desciende el 0,46 %; BBVA, el 0,53 %; Santander, el 0,69 %; Iberdrola, el 0,86 %; y Repsol, el 1,02 %.

La Bolsa española mantiene por segundo día consecutivo la tendencia negativa. En la víspera cedió el 0,26 %, hasta los 17.665,3 puntos, afectada por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países europeos que apoyen a Groenlandia.

Wall Street no operó ayer por la celebración del Día de Martin Luther King en Estados Unidos. Hoy reabre y los futuros adelantan caídas de más del 1 %.

Previamente, en Asia, las principales bolsas cotizan en rojo: el Nikkei de Tokio baja el 1,11 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 0,35 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,01 %.

En Europa, los principales mercados también han abierto en negativo: Fráncfort desciende el 0,89 %, Milán el 0,84 %, París el 0,81 % y Londres el 0,80 %.

Además de las citadas tensiones, los inversores estarán pendientes este martes del alza de los intereses de la deuda, la publicación del PIB de la eurozona del tercer trimestre de 2025, así como al inicio del Foro de Davos.

También se conocerá la balanza de pagos de la eurozona de noviembre, el Índice ZEW de confianza inversora en Alemania y la eurozona y en Estados Unidos, presentan resultados varias compañías, entre ellas, Netflix.

En este contexto de mayores tensiones, el oro (4.722,76 dólares) y la plata (94,72 dólares) han revalidado máximos históricos.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, cae a esta hora el 0,44 %, hasta los 63,68 dólares.

En el mercado de deuda, donde se mantienen al alza la rentabilidad de Estados Unidos y de Japón, el rendimiento del bono español a diez años sube al 3,258 %, con la prima de riesgo con Alemania es 38,3 puntos básicos. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sebastián Báez: "Este tipo de partidos hacen crecer"

Infobae

Shelton no da opción a Sweeny y se cita con Vacherot

Infobae

Calviño envía sus condolencias por el accidente en Adamuz: "Europa está con España"

Infobae

Las bolsas europeas abren con caídas en torno al 0,75 % en medio de tensión comercial

Infobae

119-104. Hugo González maximiza sus minutos en la victoria de los Celtics

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

Rutas alternativas al bloqueo de la AP-7: se suspenden los peajes en la C-32 y se eliminan las Zonas de Bajas Emisiones

Las cinco claves del accidente de Adamuz según Puente y los expertos de Renfe y Adif

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate