El IBEX 35 pierde el 0,68 % y los 17.600 puntos por tensiones comerciales y geopolíticas

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, cae el 0,68 % tras la apertura de este martes y pierde el nivel de los 17.600 puntos, afectado por las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

Tras la apertura, el IBEX 35 se deja ese 0,68 %, hasta los 17.546,14 puntos. Con esta caída, las ganancias del año se reducen al 1,37 %.

Dentro del indicador, Acciona Energía lidera las pérdidas, al bajar el 3,14 %; seguida de Acciona, el 3,06 %.

En el lado de las ganancias solo cotizan tres valores, encabezados por Fluidra, que suma el 2,1 %; mientras que Naturgy avanza el 0,63 %; y Telefónica, el 0,48 %.

Además de Telefónica, del resto de grandes valores, Inditex desciende el 0,46 %; BBVA, el 0,53 %; Santander, el 0,69 %; Iberdrola, el 0,86 %; y Repsol, el 1,02 %.

La Bolsa española mantiene por segundo día consecutivo la tendencia negativa. En la víspera cedió el 0,26 %, hasta los 17.665,3 puntos, afectada por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países europeos que apoyen a Groenlandia.

Wall Street no operó ayer por la celebración del Día de Martin Luther King en Estados Unidos. Hoy reabre y los futuros adelantan caídas de más del 1 %.

Previamente, en Asia, las principales bolsas cotizan en rojo: el Nikkei de Tokio baja el 1,11 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 0,35 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,01 %.

En Europa, los principales mercados también han abierto en negativo: Fráncfort desciende el 0,89 %, Milán el 0,84 %, París el 0,81 % y Londres el 0,80 %.

Además de las citadas tensiones, los inversores estarán pendientes este martes del alza de los intereses de la deuda, la publicación del PIB de la eurozona del tercer trimestre de 2025, así como al inicio del Foro de Davos.

También se conocerá la balanza de pagos de la eurozona de noviembre, el Índice ZEW de confianza inversora en Alemania y la eurozona y en Estados Unidos, presentan resultados varias compañías, entre ellas, Netflix.

En este contexto de mayores tensiones, el oro (4.722,76 dólares) y la plata (94,72 dólares) han revalidado máximos históricos.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, cae a esta hora el 0,44 %, hasta los 63,68 dólares.

En el mercado de deuda, donde se mantienen al alza la rentabilidad de Estados Unidos y de Japón, el rendimiento del bono español a diez años sube al 3,258 %, con la prima de riesgo con Alemania es 38,3 puntos básicos. EFE

(foto)(vídeo)