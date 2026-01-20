El Hang Seng cae un 0,3 % ante la ralentización de la economía china

Shanghái (China), 20 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,29 % ante el descenso de las tecnológicas y el freno de la apuesta de los inversores por China ante los datos que apuntan a una ralentización del crecimiento económico durante el cuarto trimestre.

El selectivo cedió 76,39 puntos hasta los 26.487,51, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,43 %.

Los descensos más acusados fueron los de la biotecnológica Wuxi Apptec (-4,13 %) y la automotriz que más eléctricos vende del mundo, BYD (-3,67 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la aseguradora China Life (+4,31 %) o la juguetera que produce y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart, que se disparó un 9,07 % tras anunciar su primera recompra de acciones en dos años, .

El volumen de negocio de la sesión fue de 237.770 millones de dólares de Hong Kong (30.489 millones de dólares, 26.063 millones de euros). EFECOM