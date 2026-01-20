Espana agencias

El Gobierno acusa a Abascal de "ruin" e "inhumano" por utilizar la tragedia de los trenes

Madrid, 20 ene (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, de tener una actitud "ruin" e "inhumana" al "utilizar la tragedia" del descarrilamiento de dos trenes para generar "caos y desconfianza".

"La actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es para cualquier análisis, desde la humanidad, una actitud ruin", ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha respondido así a los comentarios del líder de Vox del mismo domingo en el que afirmó que no podía confiar para la gestión de la catástrofe en un Gobierno que no funciona por "la corrupción y la mentira".

La portavoz ha acusado a Abascal de utilizar la tragedia y el miedo "para generar caos y desconfianza", algo que supone "una actitud antidemocrática" que podría calificarse de "inhumana".

Todo ello en un momento en el que todavía hay que confirmar la cifra de víctimas -que asciende a al menos 41- y cuando todavía hay decenas de heridos en los hospitales, ha agregado la portavoz.

Saiz también se ha referido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del lunes acerca de la información que está recibiendo del siniestro y ha afirmado que el Gobierno está informando "con transparencia absoluta" y se está compartiendo la información "en tiempo real con el conjunto de la sociedad, más allá de con algún grupo político por separado".

En una rueda de prensa en Adamuz el lunes, tras visitar el área de accidente, Feijóo dijo -a preguntas de los informadores- que no había recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente ni como dirigente de su partido ni como jefe de la oposición y apuntó que todos los datos que le habían llegado procedían de la Junta de Andalucía o de los medios de comunicación.

Saiz ha dicho que, sin embargo, ha habido contactos "a nivel de gabinete" y que el Gobierno está en total disposición de atender cualquier solicitud de cualquier grupo político. EFE

