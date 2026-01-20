Espana agencias

El Galatasaray destaca la fortaleza física del Atlético ante el partido de Champions

Ankara, 20 ene (EFE).- El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, ha destacado este martes que la fuerza física, la velocidad y el dinamismo del Atlético de Madrid son los principales desafíos que su equipo tendrá que afrontar en el partido de Liga de Campeones mañana en Estambul.

"Nuestros oponentes jugaron un partido hace dos días. Dieron descanso a algunos jugadores, pero siguen siendo muy dinámicos físicamente. Son el equipo que más corre de La Liga, con un promedio de 115 kilómetros. Son muy fuertes en los duelos individuales en defensa", afirmó Buruk en rueda de prensa.

El técnico turco destacó la fuerza física del equipo español y la capacidad de Diego Simeone de plantear distintos tipos de juego.

"Con Diego Simeone juegan estilos diferentes cada año, con jugadores distintos. Él lleva al frente 15 años. Siempre quieren ganar".

Con todo, Buruk confió en poder gestionar bien el partido y hacer frente al rival.

"Se trata de gestionar tu fuerza psicológica y tu resistencia dentro del juego. Si gestionamos correctamente nuestra energía y todo lo demás, podremos hacer frente a nuestro rival", señaló, y añadió que todos su jugadores "están listos para este partido".

El Galatasaray ha ganado tres y perdido otros tres encuentros en la Liga de Campeones, y va el 18 en la clasificación, diez posiciones y tres puntos por debajo del Atleti.

El club lidera la Superliga turca con un punto más que el Fenerbahce, su eterno rival y contra el que perdió la Supercopa el pasado día 10, por lo que el partido de mañana es una oportunidad para reconciliarse con su afición y recuperarse de esa derrota.

Buruk opinó que el equipo había perdido la concentración sobre el césped al centrarse demasiado en los fichajes, pero añadió que espera un nivel de intensidad mucho mayor en el partido del mañana, impulsado por el fuerte apoyo de la afición.

"Es importante para quedar entre los 24 mejores. Es muy importante en términos de puntos. Los partidos que hemos jugado en casa contra equipos grandes han pasado a la historia. Así que es una gran oportunidad para todos nosotros. Como equipo, daremos lo mejor de nuestra parte", prometió.

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira, dijo por su parte, que el equipo tiene que "mantener la calma" ante el cruce contra el Atlético.

"Es un partido importante. Nuestro primer objetivo es estar entre los 24 mejores. Si logramos un buen resultado mañana, cumpliremos ese objetivo.", aseguró el internacional uruguayo.EFE

