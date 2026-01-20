El fútbol andaluz guardará un minuto de silencio en la próxima jornada

Sevilla, 20 ene (EFE).- La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha acordado "guardar un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones que se disputen" en la comunidad autónoma la próxima jornada.

La RFAF, en un comunicado emitido este martes, apunta que este minuto de silencio comenzará "por los encuentros de vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol, que se celebrarán en la tarde de mañana miércoles, 21 de enero".

Además, "los árbitros y árbitras andaluces que dirijan partidos el próximo fin de semana en Andalucía portarán brazaletes negros en señal de duelo".

"La RFAF y el fútbol andaluz desean mostrar su solidaridad y cariño con los heridos y afectados. Al mismo tiempo, manifiesta su profundo dolor y más sentido pésame por los fallecidos, poniéndose a disposición de sus familiares", destaca el escrito.

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 41, han indicado a EFE fuentes de la investigación, y continúan 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). EFE