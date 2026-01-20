Espana agencias

El fútbol andaluz guardará un minuto de silencio en la próxima jornada

Guardar

Sevilla, 20 ene (EFE).- La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha acordado "guardar un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones que se disputen" en la comunidad autónoma la próxima jornada.

La RFAF, en un comunicado emitido este martes, apunta que este minuto de silencio comenzará "por los encuentros de vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol, que se celebrarán en la tarde de mañana miércoles, 21 de enero".

Además, "los árbitros y árbitras andaluces que dirijan partidos el próximo fin de semana en Andalucía portarán brazaletes negros en señal de duelo".

"La RFAF y el fútbol andaluz desean mostrar su solidaridad y cariño con los heridos y afectados. Al mismo tiempo, manifiesta su profundo dolor y más sentido pésame por los fallecidos, poniéndose a disposición de sus familiares", destaca el escrito.

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 41, han indicado a EFE fuentes de la investigación, y continúan 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco heridos leves al desprenderse el techo de escayola de un aula en Sevilla

Infobae

Andalucía recoge casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones, el triple de lo habitual

Infobae

Mañueco mira de reojo a Extremadura y Aragón: Los pasos de PP y Vox que marcarán el pulso

Infobae

Ayuso acusa a Sánchez de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

Infobae

Aston Martin y Honda unen potencia hacia el título

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”