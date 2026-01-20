El euro supera los 1,17 dólares ante tensiones comerciales entre EE. UU. y la UE

Fráncfort (Alemania), 20 ene (EFECOM).- El euro superó este martes los 1,17 dólares debido a las tensiones comerciales después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con aranceles a los países que se oponen a que EE. UU. se anexione Groenlandia.

El euro se cambiaba hacia las 09.00 horas GMT a 1,1720 dólares, frente a los 1,1635 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Se mantiene la aversión al riesgo y la debilidad del dólar en los mercados después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a los países europeos que manden tropas a Groenlandia y que se opongan a sus planes a anexionar Groenlandia a EE. UU. (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Holanda) y con aumentarlos hasta el 25 % el 1 de junio hasta que se alcance un acuerdo.

Algo similar a lo que ocurrió "El Día de la liberación" en abril del año pasado cuando anunció los primeros aranceles a las importaciones.

"El renovado interés de EE. UU. en adquirir Groenlandia crea tensión en la OTAN. Esta no es la primera crisis interna que vive la alianza, pero sí, con mucho, la más existencial", considera el estratega de crédito senior de UniCredit, Stefan Kolek.

La crisis cuestiona profundamente el futuro de la OTAN y la fiabilidad de EE. UU. como aliado estratégico, añade Kolek, que prevé una volatilidad elevada en los mercados y poco apetito por el riesgo.

El efecto de esta crisis en el dólar puede ser mixto, "por un lado la aserción estadounidense puede apoyar al dólar, pero el papel desestabilizador de EE. UU. puede empujarlo en la otra dirección", pronostica Kolek. EFECOM