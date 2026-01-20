Espana agencias

El estadio de Gran Canaria, sede de la final de la Copa de la Reina el 16 de mayo

Madrid, 20 ene (EFE).- La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que el Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina, el próximo 16 de mayo, tras el acuerdo alcanzado con el Cabildo de Gran Canaria y de la mano de la Federación Interinsular de Las Palmas de Gran Canaria

Inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado en 2014, el estadio tiene una capacidad para más de 32.000 espectadores y ya ha albergado partidos oficiales y amistosos de la selección absoluta.

El 21 de noviembre de 2007 fue sede de la victoria de España sobre Irlanda del Norte (1-0) de clasificación para la Eurocopa de 2008, en la que la selección consiguió el título frente a Alemania (1-0) con un tanto de Fernando Torres.

También fue sede de dos amistosos de la selección absoluta masculina, en agosto de 2004 frente a Venezuela (3-2), y en noviembre de 2018 ante Bosnia Herzegovina (1-0).

El estadio de Gran Canaria, que es uno de los incluidos por España para el Mundial que organizará en 2030 junto a Marruecos y Portugal, dará el relevo como sede de la final de la Copa de la Reina al de El Alcoraz de Huesca.

En este, el 7 de junio de 2025, el Barcelona consiguió su undécimo título de campeón de la Copa tras ganar en la final al Atlético de Madrid por 2-0 con un doblete de Clàudia Pina. EFE

