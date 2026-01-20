El español Rafa Obrador, cedido al Torino por el Benfica

Lisboa, 20 ene (EFE).- El lateral español y exjugador del Real Madrid Rafael Obrador jugará en el Torino, de la Serie A italiana, cedido por el Benfica, anunció el club portugués en un escueto comunicado.

Según la nota publicada en las últimas horas por el club lisboeta, la cesión de Obrador será hasta el final de la presente temporada, pero el acuerdo con el Torino contempla una opción de compra.

Rafa Obrador, de 21 años, llegó esta temporada al Benfica, que pagó cinco millones de euros al Real Madrid por su fichaje.

El mallorquín era la apuesta para sustituir a su compatriota Álvaro Carreras, que dejó las 'águilas' rumbo al Santiago Bernabéu, pero solo disputó un partido con el primer equipo del Benfica, más otros dos con el filial.

El entrenador del equipo lisboeta, el también exmadridista José Mourinho, señaló en una reciente rueda de prensa que Obrador tenía "un camino por recorrer" y que aún necesitaba "crecer".

"No es un producto acabado, es un buen chico, inteligente, absorbe los comentarios. Llegará a un buen nivel para nosotros, tiene un camino por recorrer, pero le ayudaremos", afirmó.

Obrador comenzó su carrera en el Mallorca y, a los 16 años, debutó como profesional en el club de su ciudad natal.

Posteriormente, se incorporó a la cantera del Real Madrid y, la temporada pasada, destacó en el primer equipo del Deportivo de La Coruña, cedido por el conjunto blanco. EFE