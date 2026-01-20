El equipo de 'Sirat', "esperanzado" ante las inminentes nominaciones a los premios Óscar

Lara Malvesí y Teresa Cánovas

Barcelona, 20 dic (EFE).- El equipo de la película 'Sirat' está "esperanzado" con lo que pueda pasar este jueves cuando se anuncien las nominaciones a los premios Óscar, para los que es precandidata en cinco categorías, entre ellas mejor película extranjera, fotografía y sonido.

Las posibilidades de 'Sirat' en la carrera por los Óscar han centrado buena parte de los corrillos entre los nominados a los premios Gaudí, que este martes se han retratado en la foto oficial de candidatos a los galardones del cine catalán, que vivirá su gran noche el próximo 8 de febrero en el Liceu.

En conversación con un grupo de periodistas, Oriol Maymó, productor de 'Sirat', que ha pasado las últimas semanas en Los Ángeles junto al director Oliver Laxe para hacer campaña de la película, ha explicado que "están esperanzados" y que todo el equipo ha quedado para ver juntos en Madrid la lectura de nominaciones.

"El viaje de esta película ha sido ya suficientemente gratificante, pase lo que pase, pero desde luego que una nominación sería la bomba", ha reconocido.

Maymó ha señalado que han hecho diversos pases de la película para miembros de la academia de cine de Hollywood y que la acogida ha sido "entusiasta".

"Nadie se mueve de la silla cuando termina la cinta. Todos quieren comentar con Laxe la película. Toca un tema universal e impacta mucho al público", ha añadido.

También las responsables de sonido de 'Sirat', Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, recién llegadas de Berlín, donde han conseguido el premio de cine europeo, se mostraban expectantes sobre lo que pueda pasar este jueves.

Quien no podrá estar con el resto del equipo en Madrid por motivos de trabajo será el protagonista de 'Sirat', Sergi López, quien explicaba a los medios en el encuentro de nominados con los Gaudí que los premios le interesan "un bledo".

"No tengo ni idea de si nominarán la película a los Óscar. Y tampoco sé de qué depende, la verdad", ha añadido López, que ha recibido el premio César al mejor actor pero nunca ha obtenido ni un Goya ni un premio Gaudí.

Las esperanzas de que 'Sirat' obtenga alguna nominación a los premios de la Academia de Hollywood también la alberga el conjunto del cine catalán (la cinta de Oliver Laxe tiene parte de producción catalana), tal y como ha explicado a la prensa la directora de la academia catalana, Judith Colell.

"Yo creo que sí conseguirá alguna nominación. Creo que la sorpresa sería si no obtiene ninguna de las cinco para las que es precandidata", ha añadido Colell, quien ha destacado "la segunda vida" en taquilla que los premios de cine pueden dar a una película.

La directora de 'Romería', Carla Simón, ha mostrado su agradecimiento la cinta haya obtenido el máximo de nominaciones a los Gaudí de esta edición (13).

La nominada en la categoría de mejor dirección por tercera vez y coincidiendo con los tres títulos de una trilogía que empezó con 'Estiu 1993', ha reconocido a los medios que no esperaba el recibimiento internacional que ha tenido la película ya que por la historia que narra pensaba que era una pieza "local".

"Sabía que era una historia que no solo era la de mis padres, sino la de toda una generación, pero claro el contexto del sida en España es muy concreto y en cada país cambia mucho. En España tiene que ver con la heroína, en Estados Unidos con la homosexualidad... Pero sí que me he dado cuenta que, en realidad, el estigma y el tabú del sida y de las adicciones es el mismo en todas partes", ha explicado.

Simón ha acudido acompañada de su hija, de apenas unos meses, demostrando las dificultades de conciliar también en el mundo del cine. EFE

