El Elche deja escapar por sexta vez este curso un resultado favorable en el tramo final

Elche (Alicante), 20 ene (EFE).- El Elche, que empató este lunes ante el Sevilla (2-2), dejó escapar por sexta vez en las 20 jornadas disputadas de la presente temporada un resultado positivo para sus intereses en los últimos minutos del partido, una gestión que le ha costado ya once puntos que no han impedido que sea actualmente octavo con 24 puntos.

El conjunto sevillista logró empatar con un penalti en el tiempo de descuento, lo que impidió que el equipo ilicitano sumara los tres puntos y dejó su 'cosecha' en uno solo.

Esta misma situación se había producido una semana antes en Mestalla, cuando el Valencia, también desde el punto de penalti, igualó por medio de Pepelu a tres minutos del final el tanto del Elche (1-1).

La historia se repitió en la jornada 12, cuando la Real Sociedad empató igualmente con una pena máxima, anotada por Oyarzabal en el minuto 89, la ventaja que había logrado el conjunto ilicitano (1-1).

Apenas una semana después, el Elche volvió a dejarse dos puntos en el camino ante el Real Madrid con un tanto de Jude Bellingham a tres minutos del final, en una acción polémica en la que el equipo ilicitano reclamó una falta previa de Vinícius sobre Iñaki Peña.

También en Mallorca se le escapó al Elche la opción de puntuar en el tramo final del encuentro, al encajar dos goles en los últimos ocho minutos (3-1).

El origen de esta mala racha en los minutos finales se remonta al partido de la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán, cuando el Elche dejó escapar dos puntos con un gol de Peque a cinco minutos de la conclusión (2-2).

El balance en los instantes finales ha sido negativo para el Elche, ya que a cambio solo ha podido rescatar un punto, ante Osasuna en Pamplona, con un gol de Pedrosa en el minuto 92 (1-1). EFE

