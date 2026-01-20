Espana agencias

El déficit comercial creció un 42 % hasta noviembre y alcanza los 51.481 millones de euros

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El déficit comercial español alcanzó los 51.481 millones de euros hasta noviembre, un 42,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de comercio exterior publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las exportaciones hasta noviembre sumaron 356.931 millones de euros, un 0,6 % más -lo que supone un nuevo máximo histórico para este periodo-, mientras que las importaciones aumentaron un 4,5 % en los 408.412 millones.

Esto hundió la tasa de cobertura de noviembre -cociente entre exportaciones e importaciones- hasta el 87,4 %, 3,4 puntos por debajo de la de hace un año (90,8 %). EFECOM

