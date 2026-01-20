Espana agencias

El DAX 40 baja un 1,03 % ante las tensiones geopolíticas y Qiagen se dispara

Guardar

Fráncfort (Alemania), 20 ene (EFECOM).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 1,03 % ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las amenazas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y pese a la mejora de la confianza inversora en Alemania, pero el proveedor de tecnologías de análisis Qiagen se disparó.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 1,03 % en 24.703,12 puntos.

 La confianza inversora subió con fuerza en enero en Alemania y en la zona del euro pese a las amenazas de nuevos aranceles de Trump.

El índice de confianza inversora subió en enero en Alemania 13,8 puntos, hasta 59,6 puntos, respecto al mes anterior, según el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

"El 2026 podría marcar un punto de inflexión", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.

No obstante, la imprevisible política comercial de EE.UU. es una barrera adicional a la economía exportadora alemana, según Wambach.

También ha subido la rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años, lo que reduce el atractivo de la renta variable.

El interés del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 4,29 %, tras subir 6,8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4,93 %, tras avanzar 9,5 puntos básicos.

El proveedor de tecnologías de análisis y muestras para diagnóstico molecular Qiagen se disparó un 12,4 %, hasta 44,11 euros, después de que la agencia Bloomberg informara de que estudia opciones estratégicas como una posible venta.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 2,4 %, hasta 215,40 euros, pero la inmobiliaria Vonovia perdió un 3,5 %, hasta 24,08 euros, tras la subida de los intereses en los mercados de capital.

El productor de artículos deportivos Adidas recuperó un 1 %, hasta 153 euros, y Beiersdorf (Nivea entre otras marcas) subió un 0,7 %, hasta 97,24 euros, pero la empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 2,8 %, hasta 24,75 euros.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 4,6 %, hasta 47,12 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayó un 3 %, hasta 35,98 euros, el nivel más bajo desde otoño de 2024, después de que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs dejara de recomendar la compra de sus acciones. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alejandro Fernández envía a Illa los "mejores deseos" del PP tras su hospitalización

El líder de los populares catalanes expresó públicamente su apoyo a Salvador Illa, quien permanece ingresado en un centro médico barcelonés, tras conocerse su situación de salud y la evolución favorable reportada por parte de los servicios sanitarios

Alejandro Fernández envía a Illa

Son ya 42 los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Infobae

Junqueras (ERC) desea a Illa "ánimos y fuerza" al ser hospitalizado

El líder de Esquerra Republicana expresó su apoyo al titular de la Generalitat, ingresado en un centro médico de la capital catalana tras experimentar molestias, mientras el personal sanitario asegura que su estado no reviste gravedad

Junqueras (ERC) desea a Illa

La Comunidad de Madrid pone a disposición de Andalucía hospitales y equipos de Summa tras el descarrilamiento

Tras el siniestro ferroviario ocurrido en Córdoba, autoridades madrileñas ofrecen instalaciones sanitarias y personal especializado para colaborar en la atención de heridos, mientras se refuerzan los servicios de acompañamiento a afectados y familiares en Atocha

La Comunidad de Madrid pone

Álvaro Bautista debuta en Jerez con Barni Spark Racing

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

Diego Moreno, corredor de seguros: “Ya tenemos la primera estafa de la baliza v16 relacionada con los seguros”

Esta es la mejor y la peor comunidad autónoma para heredar, según un abogado

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés