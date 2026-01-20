Espana agencias

El Conqueridor recibe al Norwid Czestochowa polaco para alargar su sueño europeo

Valencia, 20 ene (EFE).- El Léleman Conqueridor Valencia recibe este miércoles en Nou Moles (19 horas) al Norwid Czestochowa en la ida de los octavos de final de la CEV Challenge Cup en busca de un resultado positivo que le permita viajar a Polonia con cierto margen para certificar su clasificación el próximo 29 de enero, pero con la idea de que el favorito es su rival.

Después de hacer historia clasificándose por primera vez para una competición europea, y tras superar la eliminatoria de dieciseisavos ante el potente Fino Kaposvár húngaro, el conjunto de Emanuele Zanini sueña con avanzar a cuartos de final.

El Conqueridor llega a su segunda eliminatoria europea tras una dura derrota ante Grupo Herce Soria, pero se aferra a la imagen mostrada en la anterior ronda.

Ha recuperado a su líbero Aharón Gámiz, que ya disputó algunos puntos en Superliga aunque continúa en una fase temprana de su regreso. También contará con su reciente fichaje Joaquín Monteagudo, quien debutó el pasado fin de semana y ha tenido más tiempo para entrenarse con sus nuevos compañeros.

El Norwid Czestochowa actualmente es colista en la PlusLiga con once puntos tras 15 jornadas. No obstante, la competición polaca está considerada como una de las grandes ligas europeas junto a la italiana.

Los polacos superaron en la eliminatoria previa al OK I-Vent Maribor de Eslovenia por 3-1 y 1-3, con su opuesto Patrik Indra como referencia. El jugador de la República Checa es su principal arma anotadora y el jugador a neutralizar en la pizarra de Zanini, aunque su máxima figura es el argentino Luciano De Cecco.

De Cecco es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y toda una leyenda del voleibol con hasta seis participaciones en los Mundiales, siendo el jugador con más apariciones en esta competición de toda la historia.

El ritmo frenético y la potencia física del Norwid le colocan como favorito en una eliminatoria a la que el Léleman Conqueridor llega sin presión, ya que saben que tendrán que hacer frente al contraste de cultura y estructura deportiva, mucho mayor en Polonia.

Con los nervios fuera tras haber completado una ronda de dieciseisavos de final, el equipo espera contar con una gran entrada en Nou Moles que le permita soñar con superar una nueva eliminatoria. EFE

