El Castellón cede al estadounidense Markanich al Houston Dynamo

Castellón, 20 ene (EFE).- El futbolista estadounidense del CD Castellón, Nick Markanich, regresa al fútbol de su país para jugar en calidad de cedido en el Houston Dynamo, informó este martes el club castellonense.

Markanich da el salto a la máxima categoría del fútbol estadounidense, donde jugará todo el año 2026, al ser cedido por el año natural.

El club castellonense explicó en un comunicado que "Markanich aterrizó en el SkyFi Castalia procedente del Charleston de la USL Championship y ha defendido los intereses del conjunto albinegro durante la segunda vuelta de la pasada campaña y en el inicio de la 2025-2026, participando en veinticinco encuentros", en los que además marcó dos goles.

Esta es la segunda salida en este mercado de invierno tras el traspaso de Óscar Gil al Real Murcia de un Castellón que espera reforzar el equipo en las próximas semanas. EFE

