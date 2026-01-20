El Carnaval de Cádiz retoma su concurso tras la suspensión por las víctimas de Adamuz

Cádiz, 20 ene (EFE).- El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz se retomará este martes en el Teatro Falla tras haber vivido anoche una suspensión histórica en señal de "duelo y respeto" por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

Según ha detallado el Ayuntamiento gaditano en un comunicado, el gobierno local "de forma consensuada con los colectivos y las agrupaciones afectadas" acordó suspender la sesión de anoche en solidaridad con la tragedia ferroviaria en una decisión comunicada por la tarde, cuando algunas de las agrupaciones que iban a cantar ya estaban en la ciudad y maquillándose para actuar.

El concurso del Falla, que no se interrumpió ni la noche del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, solo se ha cancelado dos veces en democracia: una durante la huelga general de 1994, y en 2021 por las restricciones sanitarias de la pandemia por la covid.

La sesión, que iba a ser la novena preliminar del concurso, se traslada al miércoles 28 de enero a partir de las 20:30 horas, media hora más tarde del horario habitual, en un día añadido a esta fase preliminar del certamen, con el objetivo de que el público que se quedó sin poder ver la sesión ayer pueda acudir a esta nueva con las mismas localidades.

El cambio de calendario afecta de lleno al concurso de la cantera juvenil que tenía dos semifinales el 28 de enero y el 29 de enero que debían comenzar a las 17 horas, pero esta modificación altera su organización.

El miércoles 28 de enero será la primera semifinal juvenil, en la que participarán cinco agrupaciones de las nueve iniciales, de manera que las cuatro restantes actuarán en una tercera semifinal, que se celebrará el viernes 30 de enero.

Las personas que habían adquirido entradas para la primera semifinal de juveniles podrán acceder con ellas tanto a esa función como a la tercera semifinal. EFE

