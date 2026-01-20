Espana agencias

El CAC-40 encaja la séptima caída consecutiva y pierde un 0,61 % este martes

París, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa de París encadenó este martes su séptima caída consecutiva, con una pérdida esta vez de un 0,61 % de su índice general, en un ambiente de incertidumbre e inquietud por el nuevo pulso lanzado contra los europeos por Donald Trump, con sus nuevas amenazas de aranceles.

El CAC-40 comenzó la sesión claramente en repliegue, no sólo por debajo de los 8.112,02 puntos del cierre del lunes sino también por debajo del umbral simbólico de los 8.100 puntos y antes de mediodía llegó incluso a descender del listón de los 8.000 puntos.

Fue entonces cuando marcó el que sería el mínimo de la jornada con 7.996,59 puntos.

La caída se moderó por la tarde, cuando el indicador de tendencia llegó al techo de la jornada con 8.062,58 puntos cuando finalizaron las negociaciones en un día en que cambiaron de manos activos por valor de 3.879 millones de euros.

Eso significa que en la última semana el mercado francés acumula una depreciación del 3,47 % y que se han anulado los avances de los primeros días del año, de forma que el saldo desde el 1 de enero es negativo del 1,13 %.

En el ánimo de los operadores pesaron sobre todo las nuevas arremetidas de Trump, que amenaza con imponer nuevos aranceles a los países que decidieron participar en unas maniobras militares en Groenlandia para significar su apoyo a Dinamarca frente a las ambiciones del presidente estadounidense.

En el frente de los valores, el protagonista del CAC-40 por el lado de las caídas fue el grupo de servicios digitales Capgemini, que cedió un 2,77 % después de anunciar que plantea una reducción de plantilla en Francia de hasta 2.400 puestos, sobre una base voluntaria, para responder a una menor demanda de sus clientes, así como a las evoluciones tecnológicas.

Los otros descensos más pronunciados fueron los de los grupos de lujo Kering (2,60 %) y LVMH (2,20 %), el laboratorio de análisis Eurofins Scientific (2,17 %) y la compañía de servicios medioambientales Veolia (1,87 %).

En el otro extremo, la palma de las subidas se la llevó el fabricante automovilístico Renault, que avanzó un 2,25 % tras presentar los resultados comerciales de 2025, en que aumentó sus ventas mundiales en un 3,2 % con 2,34 millones de vehículos.

Igualmente registraron ascensos significativos el operador bursátil Euronext (2,21 %), el fabricante de chips y equipos informáticos STMicroelectronics (1,51 %), la petrolera TotalEnergies (1,41 %) y el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (1,09 %). EFECOM

