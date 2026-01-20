El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El británico Samuel Watson (Ineos) es el primer líder del Tour Down Under, primera prueba del calendario World Tour, al imponerse en el prólogo de 3,6 km disputado con salida y llegada en Adelaida.

Watson (Leeds, 24 años), ganador de los Cuatro Días de Dunquerke en 2025, campeón nacional en ruta y subcampeón de crono, logró la sexta victoria profesional al imponerse en el prólogo con un tiempo de 4.16 minutos, a una media de 50.625 km/hora.

El ciclista del Ineos superó por menos de 1 segundo a su compatriota Ethan Vernon (NSN) y por 3 al australiano Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe). Otro ciclista "aussie", Jay Vine (UAE), uno de los favoritos, fue cuarto a 4. El defensor del título, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, cedió 9 segundos, y el primer español, Javier Romo (Movistar), 14.

Un recorrido llano y corto que no admitía reservas, sino el pleno esfuerzo de la primera a la última pedalada. Las primeras referencias destacadas las marcaron Watson y Vernon. El primer de ellos ya no se movió de la silla caliente, viendo como pasaban por meta cada uno de sus rivales.

Watson se convirtió en el primer líder del Down Under y del calendario World Tour, y lucirá el maillot ocre en la etapa en línea, que se disputa con salida y meta en Tanunda, donde el pelotón tendrá que afrontar tres vueltas a un circuito que ofrece a los velocistas su primera oportunidad de victoria y de vestir el maillot ocre.

En el recorrido de 120 km habrá tres ascensos a la cota de tercera de Menglers (2,1 km al 3,4 por ciento). EFE