Espana agencias

El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Guardar

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El británico Samuel Watson (Ineos) es el primer líder del Tour Down Under, primera prueba del calendario World Tour, al imponerse en el prólogo de 3,6 km disputado con salida y llegada en Adelaida.

Watson (Leeds, 24 años), ganador de los Cuatro Días de Dunquerke en 2025, campeón nacional en ruta y subcampeón de crono, logró la sexta victoria profesional al imponerse en el prólogo con un tiempo de 4.16 minutos, a una media de 50.625 km/hora.

El ciclista del Ineos superó por menos de 1 segundo a su compatriota Ethan Vernon (NSN) y por 3 al australiano Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe). Otro ciclista "aussie", Jay Vine (UAE), uno de los favoritos, fue cuarto a 4. El defensor del título, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, cedió 9 segundos, y el primer español, Javier Romo (Movistar), 14.

Un recorrido llano y corto que no admitía reservas, sino el pleno esfuerzo de la primera a la última pedalada. Las primeras referencias destacadas las marcaron Watson y Vernon. El primer de ellos ya no se movió de la silla caliente, viendo como pasaban por meta cada uno de sus rivales.

Watson se convirtió en el primer líder del Down Under y del calendario World Tour, y lucirá el maillot ocre en la etapa en línea, que se disputa con salida y meta en Tanunda, donde el pelotón tendrá que afrontar tres vueltas a un circuito que ofrece a los velocistas su primera oportunidad de victoria y de vestir el maillot ocre.

En el recorrido de 120 km habrá tres ascensos a la cota de tercera de Menglers (2,1 km al 3,4 por ciento). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h

Infobae

PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo

Infobae

Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Infobae

Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Los autónomos franceses e italianos

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate