El Atlético define su camino en el Ali Sami Yen

Madrid, 20 ene (EFE).- Su ritmo reciente en la Liga de Campeones, a un paso de la clasificación y a dos de la garantía del ‘top 8’, es hoy por hoy la certeza más visible del Atlético de Madrid, relanzado por tres triunfos consecutivos en el torneo, enfrentado este miércoles al Galatasaray y el Ali Sami Yen por un triunfo fundamental y confrontado contra sí mismo y su profunda irregularidad visitante de esta temporada para definir su tranquilidad o alerta en la última jornada.

Los doce puntos actuales del equipo rojiblanco, ganador por 5-1 contra el Eintracht, por 3-1 contra el Union Saint Gilloise, por 2-1 contra el Inter y por 2-3 contra el PSV Eindhoven, lo proponen para depender de sí mismo para ir directo a los octavos de final, sin pasar por la exigencia ni el desgaste de la ronda intermedia, pero debe ganar los dos partidos que le quedan en una semana para no necesitar otros marcadores ajenos.

Primero al Galatasaray, al que visita en el Ali Sami Yen de Estambul, y después al Bodo/Glimt, al que recibirá la semana que viene en el Metropolitano; partido a partido, como dice Diego Simeone, hacia el objetivo planteado al inicio de la campaña de una de las ocho primeras posiciones de la tabla. Ahora es octavo, igualado con el noveno, el Liverpool, que lo venció 3-2 en la primera jornada, cuando era todo incierto.

Una victoria en Turquía es un impulso mayor para el Atlético, que triunfó en diez de sus últimos trece choques de Champions. No solo porque lo clasifica, sean cuales sean el resto de marcadores, sino porque deja muy encarrillado el pase entre los ocho primeros o, en su defecto, casi asegura una posición de cabeza de serie si debe disputar la ronda intermedia. La segunda plaza del Bayern Múnich, por ejemplo, está a solo tres puntos. La tercera del PSG está a dos.

Al Atlético le queda rematarlo, en el lugar que más problemas siente, cuando juega fuera de su estadio. Es verdad que ha ganado en cuatro de sus últimos seis partidos lejos de casa, dos de ellos en la Copa del Rey, y solo cayó en una de esas seis salidas. Tan cierto como que solo se ha impuesto en cuatro de sus últimos diez desplazamientos en este torneo o que esta campaña resume sus 16 viajes entre todas las competiciones con solo seis triunfos.

En esa duda razonable se mueve actualmente el Atlético, la misma que evidenció este mismo domingo contra el Alavés en el Metropolitano, con victoria por 1-0 y pitos, por más que la visión complacida de Diego Simeone hablara de un “muy buen partido” y “uno de los mejores" primeros tiempos de la temporada.

Alexander Sorloth fue el goleador. Lo ve Simeone “más estable” que nunca desde que está en el Atlético dentro de los parámetros que pide y necesita el equipo de un delantero de su clase. Su cabezazo fue certero para la victoria. Fue su octavo gol del curso, pero, sobre todo, el cuarto en los últimos seis duelos y el tercero en sus tres choques más recientes. Su titularidad está más consolidada que nunca, aunque Antoine Griezmann figure como alternativa.

Aún más titular es Julián Alvarez, quien es irrebatible para Simeone, que insiste en reencontrar el jugador definitivo de meses atrás. Él lo vio “muy bien” ante el Alavés, el Deportivo y el Real Madrid, pero sin gol. No es el que era. Su sequía crece en la Liga (nueve jornadas sin marcar), pero no existe en la Liga de Campeones, con un tanto en cada una de las tres victorias seguidas que acumula su equipo en la máxima competición continental.

Al lado de Sorloth y Julián Álvarez, Simeone contará con su once más tipo, al que se prevé la vuelta de Koke Resurrección en sustitución de Johnny Cardoso, tras solventar una sobrecarga.

También recupera a Nico González, después de superar una lesión muscular. Es un jugador crucial para Simeone por la banda izquierda, pero su mes inactivo pone en duda su titularidad inmediata en el choque en Turquía.

El portero Jan Oblak, el lateral derecho Marcos Llorente, el izquierdo Matteo Ruggeri (o el propio Nico también puede jugar por ahí), los centrales Marc Pubill y David Hancko (sin sitio aún ni para José María Giménez, ya recuperado, ni para Robin Le Normand, por el buen rendimiento de ambos en el centro de la defensa), los centrocampistas Pablo Barrios y Álex Baena y el extremo Giuliano Simeone componen el resto del once probable del entrenador.

Lo desafía el Galatasaray, decimoctavo, tan solo tres puntos por detrás del Atlético y reducidas sus opciones de clasificación por las dos derrotas seguidas (0-1 contra el Union Saint-Gilloise y 1-0 con el Mónaco) con las que enturbió su serie de tres triunfos frente al Liverpool (1-0), el Bodo/Glimt (3-1) y el Ajax (0-3). Su otro duelo en esta fase fue un batacazo por 5-1 con el Eintracht, al que el Atlético ganó después también 5-1, en los primeros compases del curso.

El líder de la liga turca, derrotado en la final de la Supercopa del país por el Fenerbahce, recupera a Víctor Osimhen, tras su participación en la Copa África hasta el pasado sábado, cuando finalizó en la tercera posición con la selección de Nigeria. No jugó por unas molestias. Sí estará listo ante el Atlético, según las previsiones de su cuerpo técnico. Lo necesita el Galatasaray. Es su máximo goleador, su referencia y pagó 75 millones por su traspaso durante el pasado verano. Suma doce goles, seis en la Liga de Campeones. Mauro Icardi ha logrado diez, ninguno en esta Champions.

Tiene más el Galatasaray, como los centrocampistas Ilkay Gundogan, Lucas Torreira, en su reencuentro con el Atlético cinco años después de ser campeones juntos de LaLiga 2020-21, o Mario Lemina; los extremos Leroy Sané o Baris Alper Yilmaz, el central Davinson Sánchez o el portero Ugurcan Cakir, que evitó al final la derrota el pasado sábado en casa contra el Gaziantep en la liga turca, con un 1-1, y que arrastra molestias, pero se prevé disponible.

Aparte de Osimhen, Okan Buruk, su técnico, también recuperará a Ismail Jakobs, tras ser campeón de África con Senegal, mientras que tiene la duda de Gabriel Sara, aunque el entrenador espera poder contar con él ante el Atlético, tras una lesión de rodilla. Son baja Wilfried Singo y Arda Unyay, según confirmó el preparador.

Nunca ha perdido el Atlético con el Galatasaray, al que ha vencido en cuatro de sus seis enfrentamientos, las más cercanas por sendos 2-0 en 2015-16 con cuatro goles de Antoine Griezmann, pero siempre ha perdido en los cuatro partidos con el árbitro que lo dirigirá en Turquía, el rumano Istvan Kovacs, que, por ejemplo, fue el colegiado de la goleada por 4-0 ante el París Saint-Germain en el último Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Alineaciones probables:

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Eren Elmali, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardacki, Sallai; Torreira o Gundogan, Lemina; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Julián Alvarez y Sorloth.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania).

Estadio: Ali Sami Yen (52.600 espectadores).

Hora: 18:45 hora española (17:45 GMT). EFE