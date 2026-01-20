Espana agencias

El Alavés celebrará sus 105 años de historia con sus abonados más veteranos

Guardar

Vitoria, 20 ene (EFE).- El Deportivo Alavés celebrará este domingo ante el Real Betis sus 105 años de historia con sus abonados más veteranos, según explicó este martes el club vasco.

Una selección de simpatizantes con más de 30 años de antigüedad acompañarán al equipo titular al centro del campo, en los prolegómenos del partido correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), como gesto de reconocimiento a su fidelidad incondicional.

Todos ellos han sido seleccionados mediante sorteo “como muestra de agradecimiento a su fidelidad, apoyo incondicional y amor por los colores a lo largo de décadas”, detalló en una nota de prensa el Alavés.

Los protagonistas recibirán un “merecido” homenaje en el centro del campo, en un acto que pondrá en valor su papel como “parte esencial de la historia y el presente del club y como transmisores de los valores y la esencia del Deportivo Alavés de generación en generación”.

Además, como parte de las acciones conmemorativas, tras el partido se sortearán entre todos los abonados del club las camisetas de juego que utilizarán los jugadores albiazules en el encuentro ante el Real Betis. EFE

jd/rc/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Roma interrumpe la cesión de Bailey, que vuelve al Aston Villa

Infobae

El Supremo avala la condición de fija de una empleada pública que encadenó contratos temporales desde 2010

El Supremo avala la condición

Valencia-Real Madrid, el domingo 8 de febrero a las 21.00

Infobae

Balde: "El frío no puede servir de excusa"

Infobae

Senegal celebra en Dakar su segunda Copa Africana en un recorrido masivo por la capital

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un boliviano que vive en

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

Diego Moreno, corredor de seguros: “Ya tenemos la primera estafa de la baliza v16 relacionada con los seguros”

Esta es la mejor y la peor comunidad autónoma para heredar, según un abogado

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés