Dos grúas más se incorporan a los trabajos para levantar vagones que volcaron en Adamuz

Adamuz (Córdoba), 20 ene (EFECOM).- Los trabajos en la zona en la que descarrilaron dos trenes en Adamuz (Córdoba) se han centrado durante la madrugada en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, y dos grúas más se han incorporado a las tareas para levantar los vagones.

Durante la noche y la madrugada se ha trabajado en apuntalar los vagones del tren Iryo y la maquinaria pesada ha realizado labores de compactación del terreno, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Junta.

Continúa también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.EFECOM