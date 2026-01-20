Dos detenidos por estafar más de 200.000 euros a una mujer con inversiones falsas

Alicante, 20 ene (EFE).- Dos hombres de 22 y 36 años han sido detenidos en Alicante acusados de haber estafado más de 200.000 euros a una mujer con presuntas inversiones que resultaron falsas, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima en la que expuso que había visto en redes sociales un vídeo en el que personas muy conocidas del mundo empresarial y de la banca prometían mediante inversiones "unas enormes ganancias".

Creyendo que se trataba de algo real, aportó su número de teléfono al contacto que se especificaba en el anuncio y posteriormente una persona la llamó y le convenció de que las inversiones que realizara eran totalmente seguras y que había mucho beneficio.

La perjudicada, convencida de que se trataba de inversiones legales y reales, llevó a cabo hasta diez transferencias a diferentes cuentas que le indicaba la persona que había contactado con ella por un importe que sumó casi 206.000 euros. Con el paso del tiempo, la mujer se dio cuenta de que todo había sido un engaño.

Los agentes averiguaron que el dinero estafado a la víctima había ido a parar a distintas cuentas bancarias de al menos cuatro personas.

La Policía arrestó a dos sospechosos, uno de los cuales actuó presuntamente como ''mula' y recibió en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa. Fuentes policiales han señalado que continúan las pesquisas para localizar y capturar al resto de involucrados en la trama.

En un comunicado, la Policía Nacional aconseja "tener mucha precaución a la hora de invertir dinero y desconfiar de páginas web o empresas que no tengan un conocido historial en el mundo de las inversiones".

También advierte de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de personas con la que manipulan la imagen de personas conocidas para hacer creer que las inversiones mediante esa plataforma son seguras. EFE