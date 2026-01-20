Dani Zurdo causa baja en la selección española y es sustituido por David Novoa

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció este martes un cambio de última hora en la convocatoria para el Campeonato de Europa que comienza este miércoles en Lituania, Letonia y Eslovenia, de manera que David Novoa sustituirá al jiennense Dani Zurdo, baja definitiva a causa de una lesión muscular que le impedirá disputar el torneo continental.

Novoa, ala zurdo de O Parrulo Ferrol y uno de los jugadores más reconocibles del fútbol sala gallego en los últimos años, regresa así a la selección absoluta después de haber sido inicialmente descartado. Con la camiseta de España, el zamorano ha firmado 10 goles en 11 partidos, cifras que avalan su irrupción en el equipo nacional.

Zurdo, actual jugador del Jaén Paraíso Interior, pasaba un excelente momento de forma y había ganado peso en los planes del seleccionador durante los últimos meses.

Novoa se reincorporará a la concentración este mismo martes y viajará con la expedición a Liubliana, sede de los partidos de España en la fase de grupos. Novoa ya trabajó durante toda la semana pasada con el grupo, lo que facilitará su integración inmediata, y vivirá su debut en un torneo oficial tras estrenarse como internacional el pasado mes de octubre en Marruecos.

La selección española se desplazará este martes a Eslovenia y debutará en el Europeo el viernes 23 frente a la anfitriona. Bielorrusia y Bélgica completan el grupo, con encuentros programados para los días 26 y 29, respectivamente, en una fase inicial en la que España buscará dar el primer paso hacia un título que se le resiste desde 2016. EFE

jmd/jpd