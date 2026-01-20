Cortés: “Debutar en el Bernabéu no pasa todos los días, fue una sensación inexplicable”

Valencia, 20 ene (EFE).- El atacante del Levante Paco Cortés se mostró exultante por su debut en Primera División el sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y dijo para él fue una “sensación inexplicable” tras haber llegado el club valenciano en categoría infantil.

“Fue una sensación inexplicable debutar en Primera con mi Levante. Llevo aquí desde infantiles y es algo que no pudo explicar lo que siento. Debutar en el Bernabéu es algo que no pasa todos los días”, dijo Cortés, de 18 años, a los medios de comunicación.

El extremo, que interrumpió este mes de enero su cesión en la Cultural y Deportiva Leonesa para regresar al Levante, ya había debutado con el primer equipo a los 16 años en Segunda División y subrayó su alegría por haber vuelto al club levantinista.

“Cuando me llega el interés del club, hablé con el entrenador y fue una alegría sentir ese interés porque era jugador del Levante y mi sueño siempre ha sido estar aquí. Yo estaba bien (en León), a gusto en el día a día, hasta que me llegó el mensaje y lo viví con mucha alegría por tener esa posibilidad de volver”, indicó.

Paco Cortés quiso agradecer al cuerpo técnico de la Cultural su estancia en León. “Trabajaba para ser titular, pero el que decide los que juegan es el entrenador. A mí me queda muchísimo por mejorar, soy joven, allí he aprendido muchas cosas sobre las facetas del juego. Vengo con más experiencia y a intentar sumar el equipo”, afirmó.

“A Cuco (Ziganda) y al cuerpo técnico le estoy muy agradecido porque me han ayudado, me han dado consejos, han intentado que sea mejor jugador, pero cuando sale el interés soy jugador del Levante y no dudé ningún momento para venir”, agregó el extremo.

El futbolista del Levante, además, destacó la confianza que le transmitió desde el primer momento su nuevo técnico, el portugués Luís Castro. “Cuando llegué, el entrenador me decía que se alegraba mucho de tenerme, que me había visto. Me dice que sea como soy, que arriba encare, que me la juegue y que luego que trabaje. Me da confianza”, comentó.

“Tener un entrenador que apuesta por los jóvenes nos da esa confianza para que en el día a día trabajemos mucho, porque vemos que podemos tener la posibilidad de estar ahí. Pensamos que podemos tener la posibilidad de estar en el once titular y eso es un plus”, añadió el jugador del Levante.

El futbolista, nacido en Granada, arrancó su comparecencia pública con un mensaje de apoyo para las víctimas de la tragedia de Adamuz (Córdoba). “Quiero mandar un mensaje de apoyo a los familiares por lo ocurrido con el tren en Adamuz, de mi parte, de mis compañeros y del club”, comentó. EFE

