Corredera cree que un Sporting "bien ajustado" puede "ganar a cualquiera"

Gijón, 20 ene (EFE).- El futbolista del Sporting Álex Corredera hizo balance este martes de las opciones del equipo rojiblanco esta temporada en Segunda y afirmó que con el equipo "bien ajustado" considera que puede "ganar a cualquiera".

Para ello resulta fundamental mejorar el "balance defensivo" del equipo, algo que, asegura, "se trabaja durante la semana en aspectos muy concretos".

Una fiabilidad atrás que tendrán que medir en un nuevo partido este sábado frente al Mirandés (El Molinón, 18:30 horas) y en el que espera que "ya se vea esa mejora defensiva".

"El Mirandés ya nos ganó en la ida en una situación similar de cambio de entrenador, tenemos que devolverles ese partido y sumar tres puntos", aseguró el mediocampista.

Corredera asegura que se ve "igualmente cómodo" tras haber visto modificada su posición en los últimos partidos.

"Llevo muchos años en el doble pivote haciendo de 8 o de 6, pero intento adaptarme a las necesidades del equipo y hacerlo lo mejor posible", confesó el catalán sobre sus cambios recientes de posición.

Por último, señaló la importancia de ganar el pasado encuentro ante la Cultural al lograr "cortar pronto" las malas dinámicas, que consideró "estaban siendo demasiado largas" tras empezar "mal el año".

Igualmente, el mediocampista puso de nuevo bajo el foco la necesidad de mejorar en defensa, ya que afirmó que ganaron "encajando más goles de los que nos gustaría".

El sportinguista realizó estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada en Mareo, tras el primer entrenamiento semanal del conjunto rojiblanco, que se ejercitó con las bajas de Loum y Gaspar por lesión. EFE

