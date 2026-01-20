Consejero de Sanidad destaca un dispositivo "sin precedentes y eficaz" tras el accidente

Sevilla, 20 ene (EFECOM).- El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado esta noche que la rápida coordinación y cooperación entre administraciones permitió desplegar en pocas horas un dispositivo "sin precedentes y eficaz" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"La coordinación y la cooperación entre administraciones fue ejemplar y pudimos montar y diseñar un dispositivo que, prácticamente en muy pocas horas, dejó sin heridos la zona y ya solo quedó la recuperación de los fallecidos", ha publicado esta medianoche el también presidente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en su perfil de X.

Según Sanz, en un "tiempo récord", con un trabajo por parte de bomberos "espectacular", de Guardia Civil "excepcional" y de los sanitarios "increíble" y una movilización "sin precedentes" permitió que todo funcionara con agilidad y se montara un hospital de campaña en el pueblo.

Este último dispositivo permitió que se hiciera un triaje que derivó a hospitales a los accidentados graves del total de 122 atendidos.

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería andaluza de Sanidad, de ese total de atendidos 117 son adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños. EFECOM