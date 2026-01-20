Cinco heridos leves al desprenderse el techo de escayola de un aula en Sevilla

Sevilla, 20 ene (EFE).- Al menos cinco alumnos han resultado heridos leves tras desprenderse parte del techo de escayola de un aula del instituto Miguel Cervantes de Sevilla.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 10.30 horas se ha recibido el aviso desde el instituto que alertaba del desprendimiento, tras lo que se ha movilizado un dispositivo de Policía Local, Nacional, bomberos y sanitarios.

Los alumnos afectados han sido atendidos en el lugar de los hechos sin necesitar traslado hospitalario, uno de ellos con una herida sangrante en la cabeza que no ha tenido más consecuencias. EFE

fcs/bfv/jlg