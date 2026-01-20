Espana agencias

Cimic (ACS) cierra la venta del 50% de UGL Transport a la japonesa Sojitz por 287 millones

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El grupo ACS, a través de su filial australiana Cimic, ha anunciado el cierre de la venta del 50 % de su filial UGL Transport al grupo japonés Sojitz Corporation en una operación que le reportará unos ingresos en efectivo de cerca de 287 millones de euros (500 millones de dólares australianos).

La transacción, que valora el 100 % de UGL Transport en aproximadamente 460 millones de euros (800 millones de dólares australianos), ya ha obtenido todas las aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de las condiciones habituales, según ha señalado en un comunicado.

Para UGL, este acuerdo marca un hito significativo en la estrategia de la compañía para generar valor y acelerar el crecimiento de su cartera.

La alianza con Sojitz, que tiene su sede en Tokio (Japón), permitirá a UGL Transport ampliar la oferta de servicios y la presencia internacional a nuevos mercados, incluyendo oportunidades en Asia-Pacífico.

Con unos ingresos estimados para 2025 de 632 millones de euros (1.100 millones de dólares australianos), UGL Transport subraya que está bien posicionada para un crecimiento continuo.

Según ha apuntado el consejero delegado de ACS y presidente ejecutivo del grupo Cimic, Juan Santamaría, ha asegurado que esperan acelerar la expansión hacia nuevos mercados y tecnologías, a la vez que continúan apoyando las redes de transporte de Australia.

Cimic continuará siendo propietario y operador del 100 % de la ingeniería especializada, los servicios industriales y las operaciones de UGL en los sectores de energía, recursos, infraestructura, defensa, telecomunicaciones y tecnología. EFECOM

