Cientos de agricultores tratan de convencer a Eurocámara de que lleve el Mercosur al TJUE

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFECOM).- Cientos de agricultores de la Unión Europea, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, se concentraron este martes cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Tres días después de la firma de este acuerdo en Paraguay, los agricultores europeos respondieron así a la convocatoria del principal sindicato agrícola francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), que el pasado día 18 mostró su rechazo al pacto con Mercosur en lugares simbólicos de París con más de 300 tractores.

La FNSEA espera poder movilizar este martes hasta setecientos tractores y 4.000 manifestantes en Estrasburgo, según el presidente del principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau.

El sindicalista consideró que el pacto con Mercosur "no puede ser tratado como un acuerdo comercial más" e incidió en los riesgos legales, falta de reciprocidad y la presión sobre los precios que ese acuerdo supone para los agricultores franceses y europeos.

Las autoridades han desplegado una importante presencia policial, reforzada por la policía antidisturbios (CRS), para proteger el Parlamento Europeo, que inició ayer su actual sesión plenaria.

Está previsto que mañana, miércoles, los eurodiputados voten sobre una posible remisión del texto del acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que examine la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos e intentar forzar su modificación si el dictamen del tribunal fuese desfavorable.

El objetivo de la FNSEA, además de aumentar la presión sobre los eurodiputados, es mantener reuniones con muchos de ellos y mantenerse en Estrasburgo hasta la votación de mañana.

"Es fundamental que los agricultores estén presentes en Estrasburgo", declaró la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, al programa "Grand Rendez-vous" (Gran cita) de la radio Europe 1, la televisión CNews y el diario económico Les Echos.

La ministra precisó que esta movilización también tiene como objetivo apoyar a los parlamentarios europeos que prevén llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la conformidad del acuerdo con los tratados europeos, los textos de la UE o los principios fundamentales de la integración europea.

"Se plantean varias cuestiones jurídicas y sobre las cuales el Tribunal de Justicia tendría motivos para debatir", según Genevard.

Francia fue uno de los pocos países de la Unión Europea que votaron en contra de la firma del acuerdo, negociado desde 1999, tal y como está.

El pacto crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la Unión Europea, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que representa a más de 700 millones de consumidores.

Gracias a su oposición, Francia logró forzar la inclusión en el texto de cláusulas de salvaguarda, que permitirán restablecer aranceles si se considera que las importaciones de Mercosur generan una desestabilización (con una variación de los flujos o una caída de precios superior al 5 %).

Otro aporte impulsado por París fue las cláusulas espejo que suponen exigir reciprocidad en términos de reglas sanitarias o de utilización de fitosanitarios; y en los controles sanitarios, veterinarios y de fitosanitarios sobre los productos que lleguen de Sudamérica.

Pese a ello, todos los sindicatos agrícolas franceses se oponen de forma tajante al acuerdo desde el principio y eso ha motivado movilizaciones, en particular en las últimas semanas en el país.

Consideran que el acuerdo es malo para los productores de remolacha de azúcar, caña de azúcar, pollo y, sobre todo, carne de vacuno; mientras que beneficiaría a los sectores del vino y los quesos, así como a los sectores industriales.

Además de su malestar por el Mercosur, los manifestantes, apoyados por Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea, protestan por la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el nuevo proyecto presupuestario plurianual y exigen medidas de simplificación. EFECOM

(foto) (vídeo)