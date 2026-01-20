Espana agencias

China mantiene en el 3 % su tipo de interés de referencia por noveno mes consecutivo

Shanghái (China), 20 ene (EFECOM).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este martes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por noveno mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

En la actualización mensual que divulga en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

Su cálculo se hace a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos -que incluye a pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos-, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la 'economía real'.

El banco central también indicó este miércoles que la LPR a cinco años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data del pasado mes de mayo, cuando la institución acometió un recorte de diez puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de cinco años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

Ante una coyuntura complicada para la segunda economía del mundo, aquella decisión fue calificada de "obvia" por los analistas, los cuales pronosticaron unos posibles recortes adicionales a lo largo del resto de 2025 que finalmente no se produjeron.

Algunos expertos habían apuntado también estos últimos días a una posible rebaja de las LPR después de que el BPC asegurase tener margen suficiente para acometer recortes adicionales este año al tiempo que anunció sus primeras medidas de flexibilización de 2026, calificadas de "limitadas" y de "perfil bajo" por analistas.

Según los economistas, el BPC gozó en los últimos meses de espacio para bajar tipos sin temor a una depreciación adicional del yuan gracias a las rebajas acometidas por la Reserva Federal (Fed) estadounidense, pero pesó más el miedo a una burbuja de valores o a empeorar la coyuntura de exceso de capacidad industrial.

Aparte de la incertidumbre por las disputas comerciales con Estados Unidos, la baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una prolongada crisis inmobiliaria o una falta de confianza entre los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar una recuperación menos brillante de lo esperado de la economía china tras los años del 'cero covid'. EFECOM

