China consolida su fútbol amateur con un millón de federados, el doble que hace un año

Pekín, 20 ene (EFE).- China alcanzó en 2025 un total de 980.000 futbolistas amateurs registrados, casi el doble (+95 %) que el año anterior, en el marco de la consolidación de su sistema nacional de competiciones de fútbol social, informó este martes la Asociación China de Fútbol (CFA).

El presidente del organismo, Song Kai, realizó el anuncio durante la tercera reunión de la 12ª Conferencia de Representantes de la CFA celebrada en Pekín, según el rotativo oficialista Diario del Pueblo.

Song indicó que en la actualidad 16 provincias del país ya organizan ligas municipales o regionales dentro del sistema de "fútbol social", que busca ampliar la práctica del deporte más allá del ámbito profesional.

Asimismo, avanzó que durante el XV Plan Quinquenal (2026-2030) China impulsará una red de competiciones amateur "multinivel, interconectada y diversificada", además de reforzar torneos de base como el programa 'Cientos de ciudades, miles de condados y decenas de miles de aldeas'.

El dirigente añadió que el objetivo oficial es superar los dos millones de jugadores registrados y optimizar la red de instalaciones públicas destinadas al fútbol en todo el país.

El anuncio se enmarca en los esfuerzos de Pekín por reordenar y ampliar su estructura futbolística tras años marcados por la crisis económica de varios clubes, los escándalos de corrupción en la cúpula del deporte y los intentos fallidos de profesionalización masiva.

En los últimos dos años, las autoridades han promovido reformas en la gobernanza del fútbol, la formación de árbitros y entrenadores y el desarrollo del fútbol base, en un contexto de descrédito institucional y de bajo rendimiento de la selección nacional.

China busca desde hace años relanzar su fútbol con medidas estructurales que priorizan el crecimiento del deporte amateur y juvenil, después de que la anterior estrategia centrada en fichajes extranjeros y grandes inversiones privadas no lograra elevar el nivel competitivo del balompié nacional. EFE

