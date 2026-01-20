Espana agencias

China anuncia un paquete de medidas para reactivar la inversión e incentivar el consumo

Shanghái (China), 20 ene (EFECOM).- El Ministerio de Finanzas de China anunció este martes un paquete de medidas para incentivar la inversión y el consumo, incluyendo un programa de garantías de crédito valorado en el equivalente a unos 71.750 millones de dólares, después de que se publicasen cifras oficiales que muestran problemas en ambas áreas.

En un anuncio publicado en su página web, la institución explica que el mencionado programa de garantías tendrá una duración de dos años y que su objetivo será apoyar la inversión privada por parte de las pymes, a las que no solo ofrecerá préstamos a medio y largo plazo sino también para operativa diaria como ampliaciones o renovaciones de fábricas y establecimientos, o capital circulante.

Asimismo, el paquete incluye nuevas subvenciones a intereses crediticios para pymes centradas en cadenas de suministros o en servicios a productores, o la prolongación y ampliación de políticas a este respecto para empresas del sector servicio y para créditos para el consumo personal hasta finales del presente año.

Pese a que el producto interior bruto (PIB) cumplió con la meta oficial al aumentar de nuevo un 5 % en 2025, las autoridades reconocieron que la aportación de las exportaciones al crecimiento fue de casi un tercio del total, la mayor desde 1997, y que todavía existen problemas de resolver en torno a la demanda nacional.

Además, otros indicadores también divulgados ayer apuntaron a que la inversión en activos fijos se contrajo por primera vez desde 1989, y no únicamente debido al efecto de la prolongada crisis inmobiliaria, sino también al descenso del gasto en infraestructura y al frenazo del destinado a manufactura.

La semana pasada, el primer ministro, Li Qiang, presidió una reunión del Ejecutivo en la que se planteó el consumo de servicios -que tira del carro, por delante del de bienes- como prioridad política, aunque los analistas apuntaron a que las medidas que se dejaron entrever suponen apoyar de nuevo el lado de la oferta.

El jefe del Gobierno también avanzó el lanzamiento de documentos centrados en impulsar el consumo y el aumento de las rentas durante el nuevo plan quinquenal (2026-2030), en lo que, según la consultora Trivium China, sería la primera ocasión en que las autoridades publican hojas de ruta oficiales sobre esas cuestiones.

"Esto es una señal de cambio hacia una estrategia que tenga al consumo como centro", apunta esa firma, que, no obstante, matiza que las autoridades todavía no han ofrecido un compromiso político firme o recursos fiscales "considerables" para conseguir esos objetivos, y que el consumo de servicios seguiría aumentando incluso sin apoyo político a medida que la economía siga "madurando". EFECOM

