Carney afirma que el mundo sufre "una ruptura" forzada por los "grandes poderes"

Davos (Suiza)/Toronto (Canadá), 20 ene (EFECOM).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes que el mundo está padeciendo "una ruptura" y no "una transición" en el que "los grandes poderes" están utilizando la "integración económica como un arma".

"No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación", continuó Carney para añadir que Canadá está recalibrando sus relaciones. EFECOM

