Carlos Cuerpo viaja mañana a Davos para impulsar el "liderazgo económico" de España

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja mañana, miércoles 21 de enero, a la ciudad suiza de Davos para asistir al Foro Económico Mundial, donde mantendrá reuniones con inversores y otros mandatarios para impulsar el "liderazgo económico" de España.

Cuerpo presidirá mañana un encuentro con altos ejecutivos de empresas españolas presentes en Davos, en el que también participará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y mantendrá reuniones con inversores extranjeros para compartir los detalles del lanzamiento del fondo España Crece.

El ministerio de Economía recuerda en un comunicado que este fondo movilizará inversión por más de 120.000 millones de euros y tiene el objetivo de "continuar con el impulso modernizador iniciado con el Plan de Recuperación".

Cuerpo es uno de los pocos ministros que mantiene su agenda en el Foro Económico Mundial tras el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió cancelar su participación.

El ministro también se reunirá con sus homólogos de distintos países, entre ellos Ucrania y Egipto, para abordar la evolución económica internacional y posibles oportunidades de cooperación en ámbitos comerciales, tecnológicos y de inversión, especialmente enfocados a la reconstrucción tras la guerra, el caso del primero.

Durante la jornada del miércoles, Cuerpo participará en un panel sobre el Mercado Único Europeo, junto a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y altos ejecutivos del sector privado.

El Ministerio de Economía subraya que España llega al foro de Davos como "la gran economía avanzada que más crecerá este año", después de Estados Unidos, según la actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional publicada el lunes. EFECOM

