Canet disfrutó con "la velocidad" en un Dakar que fue "un aprendizaje"

Madrid, 20 ene (EFE).- El español Edgar Canet, que cerró su participación en la competición de motos del Rally Dakar con una victoria en la última etapa y la confirmación de que tiene talento para estar en la élite, dijo a EFE que lo que más le gustó fue "la velocidad" que demostró en una carrera que fue "un aprendizaje" para él.

Canet logró tres victoria parciales -también ganó el prólogo y la primera etapa-, pero un contratiempo en la etapa maratón y una penalización lo sacaron de la lucha por conseguir un puesto destacado en la clasificación general, en la que acabó trigésimo segundo.

“Me quedo con la velocidad, porque es lo que más me ha gustado y lo que más he podido demostrar, pero también lo principal ha sido el aprendizaje. He aprendido muchísimas cosas tanto de mecánica como de lo que realmente es esta carrera”, señaló.

Canet relató que el momento crucial de la competencia fue la etapa maratón, un formato que obliga a los pilotos a sobrevivir sin asistencia: “Durante dos días no tenemos mecánicos, ni moto, ni donde dormir… duermes en una tienda de campaña y te lo haces todo tú”.

En esa etapa detectó un corte en un neumático y trató de gestionar el riesgo, pero la situación se agravó: “Al día siguiente, al kilómetro 200, se acabó de romper la llanta… tuve que sobrevivir durante 200 km para llegar al final y llegué con la moto al límite”.

La sanción de 6 horas que recibió la vivió como una noticia agridulce, pues le permitió seguir en carrera: “Fue un alivio… pensé que ya estaba fuera y me dijeron: no, simplemente es una penalización. Mi objetivo era seguir en carrera, no quedarme fuera”.

Pese al golpe, el piloto de La Garriga defendió su enfoque competitivo: “He perdido el poder lucharlo hasta el final… igual si ese día hubiera levantado el gas y perdido una hora habría podido estar en un ‘top’… pero no estaba ahí para eso, estaba ahí para intentarlo. Si sale bien, perfecto; si sale mal, aprendemos”.

La experiencia le dejó una lección práctica: entender cuándo un neumático está realmente al límite y cómo gestionarlo bajo presión, dijo Canet a EFE.

En el plano deportivo, el catalán subrayó su confianza en la navegación, una faceta que considera diferencial para lograr buenos resultados.

“Es lo que realmente diferencia un piloto rápido de un piloto constante”, destacó, y recordó etapas en las que leyó el terreno y las viñetas con precisión para evitar errores que costaron minutos a otros pilotos: “Vi todas las líneas… supe leerlo, supe saber que estaban yendo mal y pude coger el camino correcto”.

También valoró el entorno en el que compite. “Estoy en el mejor equipo que ha habido nunca en la historia del rally, KTM y Red Bull. Es un sueño representarlos”, subrayó.

Reconoció, asimismo, que la exigencia existe, pero matizó su rol actual: “No tenía la presión este año ni el anterior de ganar, simplemente de coger experiencia y mostrar lo que estoy haciendo”.

Sobre el debate reglamentario, Canet pidió coherencia en las normas de neumáticos entre categorías y defendió ajustes que, a su juicio, mejorarían el espectáculo y la igualdad competitiva.

“Tiene que haber las mismas normas para todos… no puede ser que los coches cambien seis neumáticos cada día y nosotros de una etapa a otra no podamos”, comentó. En motos, propuso una fórmula con cronometraje que no “neutralice” el tiempo perdido si alguien decide parar a cambiar.

De cara al futuro, apuntó a seguir creciendo con un calendario internacional: “Mejorar muchísimo corriendo todo el mundial de rally raid… Portugal, Argentina, Sudáfrica… cogerlas con calma, con aprendizaje al 100%”.

Canet fijó su objetivo para el próximo Dakar en términos claros: “El objetivo del año que viene es lucharlo… Si estoy ahí con las posiciones de adelante, ya estaré satisfecho”. EFE

